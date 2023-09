... dice Frederic. "Trattandosi di un tracciato cittadino, il pilota a Singapore può fare una ... Per lasarà cruciale confermare i passi avanti compiuti sulla gestione delle gomme in ...'Torniamo in gara su un circuito completamente diverso da Monza - ha detto Frederic, team principal della. La pista di Marina Bay richiede infatti grande carico aerodinamico, una ...Ad ogni modo laa Singapore spesso ha sorpreso ribaltando i pronostici della vigilia e l'... Le parole di Frederic'Torniamo in pista su un circuito completamente diverso da Monza : la ...Frederic, team principal della, ha parlato in vista del GP di Singapore 2023, quindicesima tappa del Mondiale di F1: ' La pista di Marina Bay è completamento diversa rispetto a quella di Monza ...

Vasseur: "A Monza gara esaltante per la Ferrari, a Singapore vogliamo continuare così" La Gazzetta dello Sport

Ferrari, Vasseur e il fattore pilota per far bene a Singapore Autosprint.it

Cambiano le caratteristiche del circuito ma la Ferrari che vola a Marina Bay ambisce a lottare per punti importanti, dietro Red Bull. Mercedes e Aston Martin permettendo ...Il team principal della Ferrari in Formula 1, Fred Vasseur, potrebbe saltare già quest'anno Ecco le indiscrezioni di Umberto Zapelloni ...Dopo l'incoraggiante prova nel Gran Premio d' Italia, a Monza, con il terzo posto di Carlos Sainz, davanti al compagno di scuderia Charles Leclerc, la Ferrari non vuole fermarsi nel Gran Premio di Sin ...