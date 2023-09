Ferrari | arriva la grande novità che nessuno si aspettava | gioia incontenibile per i tifosi

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Formula 1, grandissimain casa: ultim’ora stratosferica,per tutti idella Rossa. Il Mondiale 2023 per laè stato alquanto disastroso. Dopo un2022, tuttino una Rossa super competitiva per battagliare con Max Verstappen. Complici anche i tantissimi cambiamenti, con l’arrivo di Vasseur al posto di Binotto, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... per Andrea Pirlouna pessima notizia anche dall'infermeria. L'infortunio subito da Alexdurante l'allenamento di sabato mattina è infatti grave quanto temuto prima dell'effettuazione ...Dalla Spagnaun vero e proprio endorsement per Carlos Sainz, la cui posizione in seno allaè fortemente caldeggiata dai media iberici. Joan Villadelprat , ex capo meccaniconegli anni '80 e ...... quel fisiologico pregiudizio che il settore imprenditoriale rivolge a chidall'esterno, ... Anche il portavoce del Coordinamento lavoratori del porfido, Walter, ha segnalato un " ...... con fumo e alcol in primo luogo - illustra Silvano, direttore della Maxillo - facciale - ... nell'80 - 90% dei casi,a cinque anni; percentuale che scende a 10 - 15% dei casi per le ...

Ferrari: arriva a Maranello la Hypercar 499P - News dal settore ... Inforicambi

Rosberg in Ferrari, arriva l’indiscrezione che non ti aspetti: tifosi a bocca aperta Mondo Fuoristrada

Il Mondiale di F1 ha definitivamente salutato l’Europa e, nelle prossime due settimane, sarà impegnato in Estremo Oriente. Si comincia domenica 17 settembre con il Gran Premio di Singapore. Il contest ...La 6h del Fuji ha riservato uno dei fine settimana più duri alla Ferrari in Classe Hypercar del FIA World Endurance Championship, ma dal Sol Levante gli uomini di Maranello portano comunque a casa un ...Nel campionato NLS la Ferrari 296 GT3 di Racing One ottiene una vittoria di classe nella prima gara, mentre nella seconda è costretta al ritiro quando era in testa. A Spielberg, nell’International GT ...