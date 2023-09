Ferrari | addio Leclerc | chi può arrivare al suo posto

(Di mercoledì 13 settembre 2023): il francese continua ad essere sempre molto chiacchierato in ottica, chi puòal suo. Charlespotrebbe lasciare la. Continuano a circolare insistenti voci che lo vorrebbero lontano dalla rossa nel prossimo futuro, nonostante le trattative per il rinnovo siano ormai avanzate e ci sono tutte le premesse Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...trascorsi nove mesi dall'di Abu Dhabi tra mille abbracci e tanta commozione. Eppure, il quattro volte iridato potrebbe presto tornare indietro sui suoi passi. L'ex pilota di Red Bull,e ...Soffre( - 1,07%), mentre Stellantis ( - 0,4%) è oggetto di prese di beneficio dopo il ... Nuovo calo per Campari ( - 1%), penalizzata dall'dell'amministratore delegato Bob Kunze - ...... alle ore 18.00 la critica letteraria Anna Lattanzi dialogherà con l'autrice di 'Asmara' (La ... segretaria generale CGIL Parma, Luca, direttore Patronato INCA CGIL Parma, e Marion Gajda ...... nominato ad inizio anno dopo l'dello direttore creativo Alessandro Michele , lo scorso 23 ... Sabato 23 settembre 2023 09:30, Piazza Vetra 7 10:30 Ermanno Scervino 12:30 Andreadamo , Via ...

F1 | "Vista la situazione, pensi all'addio alla Ferrari": la risposta di ... F1inGenerale

Bomba Leclerc: addio Ferrari, incontro con il nuovo team Rompipallone

Il calendario della stagione 2024 non è ancora stato reso noto, ma le voci sugli appuntamenti in programma iniziano a circolare e, in attesa che vengano ufficializzate le tappe del prossimo anno, le i ...Nuovo terremoto in casa Ferrari, a quarantotto ore dalle prove libere del Gp ... ma alla gestione Binotto. Di sicuro il possibile addio dell’ex Alfa, metterebbe a rischio le trattative di rinnovo con ...La Quattroporte e la Ghibli sono attualmente le uniche berline vendute da Maserati e, secondo le ultime indiscrezioni, Maserati porrà fine alla produzione del V8 e probabilmente anche il nuovo V6 ...