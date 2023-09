Ferdinando De Giorgi | “I ragazzi hanno trovato l’energia per uscire dalla difficoltà”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Se tutti avevano negli occhi quel 3-1 visto nella partita amichevole dello scorso maggio, di certo ieri la musica era ben diversa. Un Olanda battagliera mette in seria discussione l’Italia che però si ricompatta e guadagna l’accesso in semifinale agli Europei. Ieri al PalaFlorio di Bari la partita si è conclusa con uno scoppiettante 3-2, merito anche dell’ennesima grande prestazione di Michieletto, autore di 22 punti. Al termine dell’incontro il commissario tecnicoDeè intervenuto ai microfoni dei media presenta per commentare la gara. Ecco quali sono state le sue parole.De: “Itenuto duro emodo dida un momento complicato” Credit: De ...

De: "Cantare l'inno nazionale qui a Bari per me ha qualcosina in più, pensavo questa seconda volta di patire meno l'emozione invece non è stato così, mi inorgoglisce e mi fa molto ...Il ct della nazionale maschile di volleyDedopo la vittoria contro l'Olanda al ...L'Italia è per la sedicesima volta nella storia tra le prime quattro del continente eDesi gode una serata da incorniciare: "Cantare l'inno nazionale qui a Bari per me ha ...... non a caso, che gli arancioni non battono gli azzurri, un periodo piuttosto lungo che certamente testimonia l'auspicabile superiorità dei ragazzi del commissario tecnicoDe...

Fefè de Giorgi: da allenatore a professore, gli scherzi da giocatore e... la gatta tifosa! La Gazzetta dello Sport

Italia-Olanda è anche sfida De Giorgi-Piazza Tuttosport

Dopo aver avuto la meglio sull'Olanda nei quarti di finale, ora gli azzurri vanno verso la seminale con la Francia.A Bari gli Azzurri superano gli Orange al tie break e conquistano la semifinale. Giovedì 14 settembre ore 21.15 a Roma si gioca la semifinale con la Francia ...L’Olanda c’è e si affida al braccio di Nimir per rialzare la testa nel quarto set (14-8) a favore dell’Olanda. L’Italia prova la rimonta, il muro di Galassi porta gli azzurri a due punti dall’Olanda ...