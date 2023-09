Fellegara RE | Erika Ganassi morta a 43 anni per malore improvviso in casa | disposta l’autopsia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Era inquando ha accusato unche non le ha lasciato scampo:, mamma di 43di, provincia di Reggio Emilia, èdomenica davanti agli occhi del marito impotente che non ha potuto fare nulla per salvarla. La donna si trovava nella sua abitazione qu

Lutto nella frazione dia Scandiano per la morte a 43 anni diGanassi. La donna è stata colta da un malore ed è stata trovata senza vita nella sua abitazione domenica. Inutile ogni ...GanassiLutto nella frazione dia Scandiano per la morte a 43 anni diGanassi. La donna è stata colta da un malore ed è stata trovata senza vita nella sua abitazione domenica. Inutile ogni ...Ganassi

Lutto a Fellegara per la morte di Erika Ganassi, aveva solo 43 anni Reggionline

Muore improvvisamente a 43 anni Erika Ganassi: lascia il marito e ... il Resto del Carlino

La comunità di Scandiano è sconvolta per la morte improvvisa di Erika Ganassi, 43enne madre di due figlie. Il sindaco esprime il cordoglio dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità. La fami ...Scandiano Lutto a Fellegara per la morte di Erika Ganassi, avvenuta inaspettatamente all'età di soli 43 anni. Erika, madre di due figlie, è deceduta domenica in casa. Nonostante l'intervento ...Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per ...