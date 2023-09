I 4 brani fanno da cornice alle scene girate dache ha, tra l'altro, scelto l'unico brano già edito 'Ti voglio bene' cantato da Giovanni Segreti Bruno per uno dei momenti più teneri ...Dal 14 settembre arriva in sala (con RS Productions) la commedia per famiglie diretta dallo scrittore e regista che, con il suo stile leggero e ironico, racconta l'affidamento di un minore sui generis.... - composto da Corrado Masoni e Pietro Ferra violini , Luigiviola , Andrea Pettinau ... Martedì 19 settembre tornerà protagonista il pianoforte con il recital diPulina, giovane pianista ...Da menzionare, tra le proiezioni inedite, " Mamma qui comando io " il nuovo film di, che sarà presente durante il Festival e condurrà anche u n incontro con gli studenti e il docu - ...

Federico Moccia torna al cinema con la commedia per famiglie "Mamma qui comando io" TGCOM

‘Mamma qui comando io’ è il ritorno al cinema di Federico Moccia Rolling Stone Italia

RaiPlay Coppie separate, come comportarsi con i figli - La Volta Buona 12/09/2023 '"Mamma qui comando io" è il ritorno al cinema di Federico Moccia ospite nel salotto di Caterina Balivo insieme alla ...Dal 15 settembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Inizia la festa”, il nuovo singolo di Ivan Granatino sulle piattaforme di streaming digitale dall’8 settembre e che farà parte della colonna sonora ...Dal 15 settembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Inizia la festa”, il nuovo singolo di Ivan Granatino sulle piattaforme di streaming digitale dall’8 settembre e che farà parte della colonna sonora ...