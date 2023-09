“Fascisti” | Brugnaro litiga in dialetto con chi lo contesta per l’introduzione del ticket a Venezia | scoppia il caos in Aula

(Di mercoledì 13 settembre 2023) “Noi consiglieri di minoranza ormai siamo abituati a questi monologhi, accompagnati da insulti, durante i quali il sindaco Luigiparla di tutto fuorché dell’argomento in questione. Durante la seduta del Consiglio comunale del 12 settembre ne ha dato un’altra prova evidente. Ad un certo punto mi sono avvicinato al banco della Giunta per ricordargli quanto fosse irrispettoso nei confronti delle persone presenti e comesia da sempre abituata ad ospitare discussioni e persone che vengono da fuori”. Gianfranco Bettin, consigliere comunale di lungo corso del gruppo dei Verdi commenta così il faccia a faccia movimentato con il sindaco didurante la seduta in cui la maggioranza con 24 voti ha dato il via libera all’approvazione deldi ingresso in città. Si tratta di una tassa di cinque euro al ...

"Fascisti", Brugnaro litiga (in dialetto) con chi lo contesta per l ... Il Fatto Quotidiano

Venezia, approvato il ticket d’ingresso. Brugnaro accusa i contestatori, è scontro con Bettin La Nuova Venezia

Brugnaro: «Dobbiamo cercare di trovare qualche sistema per proteggere la città dal turismo di massa». I consiglieri di opposizione: «Questo provvedimento non serve a nulla se non a distrarre l'Unesco» ...Venezia sceglie ufficialmente il ticket d'accesso alla città, con prenotazione online e pagamento di 5 euro a persona, per limitare e gestire i flussi turistici. Il via libera definitivo è arrivato co ...Città (Italia) Studenti, comitati e cittadini contro il sindaco. La posta in palio è il modello turistico della città lagunare. Di Maria Ducoli ...