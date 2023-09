Non è una questione di cui parlo, siamo concentrati solo sul campo. Il nostro obiettivo è vincere sabato": così il centrocampista della Juventus Nicolòa margine del Premio Gentleman, ...... tra cui il casoche sta tenendo banco in queste ore nell'ambiente bianconero. Sulla prossima sfida di campionato contro la Lazio ,ha dichiarato: " La Lazio sarà una partita tosta, ha ...Commenta per primo Nicolòal Premio Gentleman 2023. STAGIONE - 'Con la Lazio sarà tosta, vista l'ottima partita con il Napoli. Siamo concentrati'.- 'Non parlo di questa questione, testa al campo'. SCUDETTO - 'Il ...A livello fantacalcistico, dunque,può ottenere un bonus importante tra gol o assist. Ora ... Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Kostic, Rabiot, Locatelli,, Weah; Vlahovic, ChiesaPogba ...

Fagioli "Pogba Non parlo, siamo concentrati sul campo" - Calcio ... Agenzia ANSA

Premio Gentleman, Fagioli: “Pogba Siamo concentrati solo sul ... Pianeta Milan

(ANSA) - MILANO, 13 SET - 'Pogba Non è una questione di cui parlo, siamo concentrati solo sul campo. Il nostro obiettivo è vincere sabato': così ...Il centrocampista bianconero, ospite del "Premio Gentleman Fair Play", ha affrontato diversi temi: dal caso Pogba alla prossima sfida contro la Lazio ...Alle spalle gli impegni Nazionali, in casa Lazio e Juventus ora il pensiero è tutto per il big match in programma sabato 16 settembre all'Allianz Stadium. In merito alla gara valida per ...