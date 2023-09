Fabio Cannavaro compie 50 anni | gli auguri di Zaia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) VENEZIA – “Chi di noi non prova ancora una grande emozione nel ripensare a quel 9 luglio 2006, quando capitanalzava al cielo la coppa del Mondo dopo aver battuto la Francia ai rigori…, che allora vinse il pallone d’oro,oggi 50di cuore, capitano!”. È quanto scrive oggi sulla sua pagina Facebook Luca(foto), presidente della Regione Veneto, in occasione del 50esimo compleanno dell’ex calciatore. L'articolo L'Opinionista.

, Pallone d'Oro nel 2006, compie oggi 50 anni. L'ex difensore cresciuto nelle giovanili del Napoli nella sua lunga e gloriosa carriera ha vestito le maglie degli azzurri prima e poi di ...Calciocompie oggi 50 anni e li festeggerà in un locale nel centro di Napoli. 'È una tappa importante. L'età della serenità, ecco. Oggi sono un uomo più vecchietto, ma mi sento bene e in ..., nel giorno dei suoi 50 anni ha raccontato un aneddoto dei suoi temi da allenatore in Arabia Sauditanel giorno dei suoi 50 anni ha raccontato un aneddoto dei suoi temi ...Estratto dell'articolo di Monica Scozzafava per il Corriere della Sera[…]compie oggi 50 anni, traguardo […] che stasera celebra in un locale nel centro di Napoli. La preoccupazione della vigilia[…]

Cannavaro: «Ho lasciato l’Al Nassr perché non mi pagava. Viaggio solo in business. Mia moglie Daniela... Corriere della Sera

Gli auguri a Fabio Cannavaro: l’ex bianconero compie 50 anni Juvenews.eu

Fabio Cannavaro, nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, ha detto la sua a Il Corriere della Sera, parlando anche della Juve. Ecco le sue parole: "Il trasferimento dall'Inter alla Juve Avevo un ...È già finita l'avventura di Fernando Santos come ct della Polonia, la sua avventura sulla panchina della nazionale di Zielinski dura meno di nove mesi. L'agenzia di ...In occasione del suo cinquantesimo compleanno, l'ex difensore Fabio Cannavaro ha rilasciato una sorprendente confessione.