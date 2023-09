Extraprofitti banche | la Bce boccia la tassa decisa dal governo

"Non sia usata per risanare il bilancio" Secondo la Bce, è necessaria una chiara separazione tra la natura straordinaria dei proventi che deriveranno dalla tassa suglidelle, che ...Nel suo parere, la Bce evidenzia che "il decreto - legge" sulla tassa suglidelle"prevede che l'imposta straordinaria abbia natura di una tantum. A tale riguardo la Bce ha ..."Certamente le indicazioni della Commissione europea aprono un dibattito che va anche oltre rispetto al tema' della tassazione suglidelle, 'il nostro e' un Paese importante, le ...MILANO " La Banca centrale europea riempie di critiche la bozza della tassa suglibancari legati al rialzo dei tassi di interesse. Il parere, che compete all'...di interesse delle...

Tassa extraprofitti, Abi: "Colpire le banche penalizza l'intera economia" TGCOM

Banche, Abi contro la tassa: "Extraprofitti non ci sono" Adnkronos

La Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato il parere del 12 settembre 2023 relativo alla proposta italiana relativa alla tassa extraprofitti per le banche e intermediari finanziari. Il ...L'ultima idea dell'esecutivo per aumentare le entrate sarebbe una nuova voluntary disclosure. Ma il viceministro Leo smentisce. Intanto aumentano le critiche sulla tassa alle banche, le cui proposte d ...Dopo la bocciatura da parte dell’industria e la protesta delle banche italiane, arriva anche la stroncatura Bce per la tassa sugli extraprofitti. Secondo Francoforte l’imposta, non tenendo conto degli ...