Export | Puglia | bilancia commerciale negativa per 844 milioni di euro Aforisma

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da: Diminuiscono le esportazioni e le importazioni inper 844di(5.019.402.527dicontro i 5.863.346.609di import). È quanto emerge dal nuovo studio condotto dall’Osservatorio Economico, diretto dal data analyst Davide Stasi, che ha elaborato i dati più recenti sull’andamento delle esportazioni e delle importazioni, riferiti al primo semestre di quest’anno. Come previsto, l’era cresciuto solo per valore, ma non per quantità. Sgonfiata l’inflazione, diminuisce il fatturato dei prodotti pugliesi venduti all’estero. «Le esportazioni – spiega Davide Stasi ...

...l'italiano è in crescita in quasi tutta Italia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rileva l'Istat , secondo cui alcune regioni fanno però eccezione. Fra queste c'è lache ...Nel 2022 ammonta a 49 miliardi di euro la produzione con 47,6 miliardi di, a crescente ... nella seconda l'Abruzzo (+93%), la Campania (+46%) e la(+14%). Nelle altre grandi ...... Leader della crescita e Campioni dell', Il Sole 24 Ore e il leader mondiale dell'analisi ... 80 del Dlgs 50/2016 e la sede legale in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,, ...Attualità Fiera del Levante 2023, giovedì 14 settembre al via il 'SudForum' Comunicati ... tutti i dettagli del piano Cronaca 12 Set 2023 Inarriva il 'Canyon Balloon Festival', la ...

L’autunno dell’export: con 844 milioni in meno Puglia 14esima in Italia quotidianodipuglia.it

REGIONE PUGLIA, NUOVA FIERA DEL LEVANTE, FORUM ... PRESS REGIONE

Segno meno sostanziale per esportazioni e importazioni in Puglia. La bilancia commerciale complessiva è negativa per quasi 844 milioni di euro e la Puglia finisce per occupare il 14esimo ...Nei primi sei mesi del 2023 l'export italiano è in crescita in quasi tutta Italia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rileva l'Istat, secondo cui alcune regioni fanno però eccezione. Fr ...A livello nazionale la crescita dell'export è del +4,2%". Sempre nel primo semestre 2023 Ires Fvg ha riscontrato un calo del 9,2% del valore delle importazioni regionali; l'avanzo commerciale è ...