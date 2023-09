(Di mercoledì 13 settembre 2023) Hanno fatto polemica irivolti dagli spalti di San Siro a, ex portiere del. Fabio, direttore di TeleLombardia, ha commentato così su X proprio il clamore per iall’ex estremo difensore rossonero...

Sembra una bordata lanciata ai vari, Ordine e ad altri autorevoli opinionisti e commentatori il Tweet polemico di Tancredi ...in ragione del rancore provato dai sostenitori delper il ...Fabioprende posizione sulla questione dei fischi dei tifosi dela San Siro per Donnarumma. Novanta minuti passati a fischiare il portiere della nazionale, col rischio di farlo deconcentrare ......dopo la vittoria dell' Olimpico rischia di costar caro a Leao e ad altri calciatori del. ... Sulla vicenda è interessante il commento di Fabiosu Twitter. Questo il post del giornalista ...Critiche all'arbitro e bordate all'allenatore della Roma. Fabiopolemico al termine di Roma -. A lamentarsi sono stati soprattutto allenatore e giocatori della Roma ma, sottolinea il giornalista e conduttore tv, a essere stata danneggiata dalla ...

Ex Milan, Ravezzani su Donnarumma: “Ecco i moralisti dei fischi” Pianeta Milan

Ravezzani: "Ecco i moralisti dei fischi. Perché un calciatore che ha ferito i suoi tifosi in... Milan News

Ai microfoni di Radio Bianconera, il giornalista sportivo Fabio Ravezzani si è scagliato contro un ex calciatore della Juventus.Un primo parere che riguarda quindi una condizione attuale dell’ex Milan. Secondo Ravezzani quindi Guglielmo Vicario, fresco dal passaggio agli Spurs, ha dimostrato di meritare la titolarità in questa ...Il giornalista Fabio Ravezzani mette in discussione la scelta di Donnarumma come titolare a San Siro per Italia-Ucraina.