Europei volley 2023 | Giani | “Sempre un’emozione affrontare l’Italia | sarà una partita durissima”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) “Non è la prima volta che gioco contro, l’emozione è grandissima ma una volta che l’arbitro fischia il resto è tutto alle spalle”. Queste le parole di Andrea, ct della Francia, ai microfoni di Sky alla vigilia della semifinale controaglidimaschili. “La Francia è una squadra diversa dal– continua– meno disciplinata ma riusciamo ad accenderci. E’ una delle caratteristiche forse unica nel panorama delle nazionali.N’Gapeth non è in grado di giocare partite intere, però è un giocatore importante per tutto il gruppo. Loro sono un gruppo giovane e forte,una”. SportFace.

Intervenuto ai microfoni di Sky , Simone Giannelli ha commentato la vittoria al tie - break dell'Italia ai danni dell'Olanda, nel match valevole per i quarti deglimaschili 2023 di: ' Siamo all'Europeo, perciò è giusto soffrire come accaduto ieri. Ma se siamo qui è perché è andata bene e siamo felici. Abbiamo sempre mantenuto lucidità e ...La palleggiatrice della VeroMilano, futura compagna di squadra di Paola Egonu, è stata ...di un brutto colpo subito durante la finale per il terzo e quarto posto ai recenti campionati, ......stati guerrieri" ha detto Fefé De Giorgi al termine di quella che è stata una battaglia del... Un amico che purtroppo non potrà farcela per la semifinale deglidi giovedì con la Francia, ...Italia - Francia è la seconda e ultima semifinale del Campionato Europeo Maschile di, giovedì alle 21.15, al Palazzo dello Sport di Roma. La nazionale di Ferdinando De Giorgi, che potrà contare ancora, dopo Bari, sul supporto del tifo amico, mette nel mirino la seconda finale ...

Da Giani a Tillie: ecco la Francia a trazione italiana La Gazzetta dello Sport

L'Italia ha conquistato le semifinali del campionato Europeo di volley, battendo prima la Macedonia del Nord e poi l'Olanda al Palaflorio di Bari. Nonostante la concorrenza della nazionale di calcio, ...Pochi giorni al primo test. La Consar Ravenna di Marco Bonitta al lavoro ormai da qualche settimana quasi al completo (manca e per fortuna Alessandro Bovolenta, perché impegnato agli Europei di volley ...L'ItalVolley perde Alessia Orro per il preolimpico. Stop forzato e precauzionale imposto dai medici della FIPAV. Dopo gli screzi con Egonu, per Mazzanti non sembra poter esserci pace ...