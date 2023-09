Europei maschili volley 2023 | Giannelli | “Francia? Una delle squadre più toste contro cui giocare”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Intervenuto ai microfoni di Sky, Simoneha commentato la vittoria al tie-break dell’Italia ai danni dell’Olanda, nel match valevole per i quarti deglidi: “Siamo all’Europeo, perciò è giusto soffrire come accaduto ieri. Ma se siamo qui è perché è andata bene e siamo felici. Abbiamo sempre mantenuto lucidità e consapevolezza e alla fine l’abbiamo spuntata portandola a casa“. Il capitano degli azzurri ha poi proseguito: “L’infortunio di Roberto Russo ci ha destabilizzato psicologicamente, ma poi siamo stati bravi a riportare il match sui binari giusti“. Infine, in vista della semifinalela: “E’ una squadra che ha vinto praticamente tutto ed è tra le piùcui ...

Volley 2023 - 2024 Fisicamente non ha messo piede in campo, ma con i compagni ha fatto il tifo fino alla fine, pronto in caso di necessità. L'Italia maschile del volley batte l'Olanda 3 - 2 e vola in ...Festa Italia per la vittoria al tie break sull'Olanda 3 - 2 (19 - 25, 25 - 17, 25 - 16, 23 - 25, 15 - 12) che vale l'accesso alle semifinali degli, in programma giovedì al PalaEur di Roma. L'Italia è per la sedicesima volta nella storia tra le prime quattro del continente e Ferdinando De Giorgi si gode una serata da incorniciare:

Italia e Francia si affronteranno nelle semifinali degli Europei di pallavolo maschile 2023. I francesi per arrivare in Italia hanno fatto un viaggio laborioso. La stella Jean Patry ha fatto delle ins ...Domani, giovedì 14 settembre, sul gerflor del Palazzo dello Sport di Roma, sarà sfida tra gli azzurri e i francesi per un posto nella finale degli Europei ...