Europei di Volley Maschile | è favola Italia | gli Azzurri in semifinale a Roma

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Bari – L’delsupera 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12) l’Olanda e si qualifica per ladegliche si giocherà acontro la Francia. Una gara durissima con la Nazionale che, dopo aver perso il primo set, si impone nel secondo e il terzo. L’Olanda rimane in partita e si aggiudica il quarto parziale. Nel tie-break l’deve rincorrere (2-4) ma riesce a recuperare e mette la freccia, piazzando l’allungo decisivo fino al 15-12. Ora,giovedì 14 settembre contro la Francia. Nell’altradi fronte la Polonia, che ha battuto 3-1 la Serbia, e la Slovenia. La Partita L’scende in campo con il consueto schieramento: Giannelli e ...

C'è anche un po' di Leandro Mosca nella grande vittoria dell'Italia aglidimaschile: contro l'Olanda finisce 3 - 2 ed è semifinale a Roma contro la Francia. Per Mosca tre punti e ...2023 - 2024 Fisicamente non ha messo piede in campo, ma con i compagni ha fatto il tifo fino alla fine, pronto in caso di necessità. L'Italia maschile delbatte l'Olanda 3 - 2 e vola in semifinale europea contro la Francia. Fa festa anche il giocatore della Consar Ravenna Alessandro Bovolenta: niente male il cammino fin qui per un atleta alla sua ...Festa Italia per la vittoria al tie break sull'Olanda 3 - 2 (19 - 25, 25 - 17, 25 - 16, 23 - 25, 15 - 12) che vale l'accesso alle semifinali deglimaschili, in programma giovedì al PalaEur di Roma. L'Italia è per la sedicesima volta nella storia tra le prime quattro del continente e Ferdinando De Giorgi si gode una serata da incorniciare:...Il regolamento del torneo preolimpico 2023 difemminile , in programma da sabato 16 a domenica 24 settembre: ecco la formula e tutto quel ...a mettersi alle spalle il quarto posto aglie ...

Come comunicato dalla Fipav, infatti, l’alzatrice azzurra non è in grado di proseguire il collegiale a causa dei postumi di un trauma cranico subito durante la finale valida per il terzo e il quarto ...Semifinale pallavolo maschile a Roma prevista per giovedì al Palazzo dello Sport all'Eur: tutti i dettagli sull'evento ...Dopo una intensissima battaglia di cinque set, l'Italia ha piegato la coriacea Olanda, qualificandosi per la semifinale degli Europei di volley 2023. Giovedì 14 settembre, alle ore 21.15, gli azzurri ...