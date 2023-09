Europee | Von der Leyen sonda il terreno e chiama Draghi Preparerà un dossier sulla competitività economica Ue

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La presidente della Commissione nel suo ultimo discorso all'Europarlamento sullo Stato dell'Unione prima della fine del mandato: "Tra poco meno di 300 giorni, gli europei andranno alle urne, dobbiamo finire il lavoro. L'Europa, ancora una volta, deve rispondere all'appello della storia. Ed è quello che dobbiamo fare insieme". PoiCina: "Concorrenza sia leale, aperta indagine sui sussidi alle auto elettriche". L'ex premier fara' il "what ever it takes" per mantenere il vantaggio competitivo Ue Segui su affaritaliani.it

La Commissione europea presenterà "un pacchetto di misuresull'energia eolica, in stretto coordinamento con l'industria e i Paesi membri".Un SOTEU complesso, ricco di spunti, a tutto tondo, quello che UrsulaDer Leyen , presidente della Commissione Europea, ha tenuto stamani a Strasburgo: parliamo del ...menti economiche- di ...Le elezioniA circa nove mesi dal ritorno alle urne,der Leyen non ha ancora fatto sapere se intende ricandidarsi alla guida dell'esecutivo europeo, con il suo partito - il Ppe - ancora ......la viva preoccupazione delle case automobilistiche. "I mercati globali sono invasi da auto elettriche cinesi particolarmente economiche " ha detto davanti al Parlamento europeo la signora...

La Commissione europea presenterà un pacchetto di misure sull'energia eolica, in stretto coordinamento con l'industria e i Paesi membri. La presidente von der Leyen ha annunciato l'accelerazione del ..."Tre sfide - lavoro, inflazione e ambiente commerciale - arrivano in un momento in cui chiediamo anche all'industria di guidare la transizione pulita. Dobbiamo quindi guardare avanti e stabilire come ...ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo essere più lungimiranti e definire una modalità per salvaguardare la nostra competitività: ecco perchè ...