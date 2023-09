Europee | Borghi Iv | ' lista con Azione? Dipende da Calenda'

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Questoda. Il segretario di Renew Europe, Stephane Sejourne', ha lanciato un appello all'unità delle forze italiane che si riconoscono in Renew. Noi lavoriamo per l'unità, lasciando cadere polemiche meschine. Ma al tempo stesso serve chiarezza. E fermezza sulla linea politica". Così il capogruppo di Italia Viva al Senato Enrico, intervistato da Affaritaliani.it su un possibile riavvicinamento condi Carloin vista delle elezionidel 2024.

Basti pensare che tra i dirigenti di Iv solo Enrico, Raffaella Paita e Silvia Fregolent hanno plaudito all'iniziativa in vista delle. Paradossalmente Renzi si sta rivelando il vero '...Poi fu il turno di Andrea Marcucci ed Enrico, direzione (ex) Terzo polo. Ora il Terzo polo ... proiettandosi verso la campagna elettorale per ledel 2024. Schlein fin qui era riuscita a ...... l'hanno preferita a Bonaccini, e iniziata una diaspora dal Pd: Enrico, Andrea Marcucci, ... Ma in vista di elezionialle quali sia Calenda che Renzi si presentano per ora al di sotto del ...Il presidente del gruppo parlamentare Italia viva - Azione - Renew Europe al Senato, Enricoha effettuato venerdì mattina un sopralluogo al terminale logistico Busto Arsizio - Gallarate ......

Ultimo'ora: Europee: Borghi (Iv), 'lista con Azione Dipende da ... La Svolta

Borghi: sul MES non abbassiamo la guardia, non siamo fuori pericolo Nicola Porro

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Questo dipende da Calenda. Il segretario di Renew Europe, Stephane Sejourne’, ha lanciato un appello all’unità delle forze italiane che si riconoscono in Renew. Noi lavori ...Vacanza di fine estate in Alto Adige Questo territorio montuoso e verdissimo riserva gradevoli sorprese non solo in piena estate e in inverno, ma anche ...Sono 6 i nuovi Borghi più belli d’Italia 2023 da poco ammessi nell'associazione. Da Barolo a Maratea, ecco quali sono e cosa vedere ...