‘Essere Moana’ | arriva la docuserie sulla pornostar

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Domani in prima serata sul Nove Sul Nove domani, 14 settembre, lasu Moana Pozzi.verrà trasmessa in prima tv esclusiva. Prodotta da Verve Media Company per Warner Bros Discovery, racconta la vita della, icona di bellezza, sensualità e potere che ha accompagnato la storia italiana per più di 10 anni. Due puntate dedicate a un personaggio senza tempo, unache, da sogno erotico degli italiani, èta a custodire segreti che sono stati svelati solo dopo la sua scomparsa, incarnando il potere in tutte le sue sfaccettature, un potere ampio, ottenuto attraverso la seduzione, ma anche grazie alla capacità di attivare e di curare un fitto intreccio di rapporti con la politica, con lo spettacolo, con la cultura e con l’economia. Una carrellata ...

