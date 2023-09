(Di mercoledì 13 settembre 2023) AGI - Un'si è verificata alla Sabino Esplodenti di Casalbordino (Chieti), per cause ancora in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni fornite dal 118 ci sarebbero 3 vittime. Ci sarebberodiversi. Secondo quanto appreso dai residenti della zona è stata sentita una forte. Chiuse al traffico le strade di collegamento alla polveriera di Contrada Termine. Il prefetto ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi I tre operai deceduti lavoravano insieme. Si tratta di un uomo di Lanciano (Chieti), uno di Casalbordino (Chieti) ed un terzo di Palata in Provincia di Campobasso. L'è stata avvertita dalla popolazione che risiede nell'area in cui insiste lo stabilimento 'Sabino Esplodenti' a Casalbordino specializzato nello smaltimento e recupero ...

... nella stessa fabbrica nel 1992 era morto il 48enne Bruno Molisani, ucciso dall'innesco dispoletta; e nel 2009 due persone rimasero ferite gravemente in un'... nella stessa fabbrica nel 1992 era morto il 48enne Bruno Molisani, ucciso dall'innesco dispoletta e nel 2009 due persone rimasero ferite gravemente in un'... Gianluca Salvatore, il titolare della Sabino Esplodenti, dove poco prima di pranzo si è verificato l'ennesimo tragico incidente conche ha ucciso altri 3 operai. Secondo lo storico ...Anitta Sul red carpet dei MTV VMAs 2023 Anitta è statavera e propriadi sensualità. La cantante ha scelto un abito firmato Schiaparelli , appartenente alla collezione Haute Couture ...

Esplosione in una fabbrica: 3 morti. Nel 2020 un'altra tragedia nella stessa azienda Today.it

Esplosione in una fabbrica del Chietino, tre morti. Ci sono anche feriti AGI - Agenzia Italia

Un'esplosione poco fa è avvenuta alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, in provincia di Chieti, in Abruzzo. E il primo bilancio provvisorio parla di almeno tre morti: lo hanno ...I morti nella stessa azienda furono tre. La fabbrica smaltisce e recupera polvere da sparo da bonifiche e si trova a Casalbordino, in provincia di Chieti. L'ultimo… Leggi ...Casalbordino. Una esplosione si sarebbe verificata pochi minuti fa alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, per cause ancora in corso di accertamenti. Secondo le prime informazioni fornite dal 118 ci s ...