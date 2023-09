Esplosione in una fabbrica | ci sono almeno tre morti

... nella stessa fabbrica nel 1992 era morto il 48enne Bruno Molisani, ucciso dall'innesco dispoletta. Nel 2009 invece due persone rimasero ferite gravemente in un'. leggi anche Chieti, ...... nella stessa fabbrica nel 1992 era morto il 48enne Bruno Molisani, ucciso dall'innesco dispoletta; e nel 2009 due persone rimasero ferite gravemente in un'si sarebbe verificata alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, per cause che, al momento, sono ancora in corso di accertamento. Le prime informazioni sull'. I precedenti . Le ...... nella stessa fabbrica nel 1992 era morto il 48enne Bruno Molisani, ucciso dall'innesco dispoletta; e nel 2009 due persone rimasero ferite gravemente in un'

Esplosione alla Sabino Esplodenti di Casalbordino: almeno due morti RaiNews

Casalbordino, esplosione in fabbrica: tre morti. Nel 2020 altre tre vittime nella stessa azienda Corriere della Sera

Un'esplosione poco fa è avvenuta alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, in provincia di Chieti, in Abruzzo. E il primo bilancio provvisorio parla di almeno tre morti: lo hanno ...Un altro drammatico incidente sul lavoro ha provocato tre vittime, oggi 13 settembre 2023. E' successo nella fabbrica Sabino Esplodenti a Casalbordino, in provincia di Chieti. Tre, come detto, le vitt ...L'azienda del vastese non è nuova a queste tragedie: nella stessa fabbrica nel 1992 era morto il 48enne Bruno Molisani, ucciso dall'innesco di una spoletta. Nel 2009 invece due persone rimasero ferite ...