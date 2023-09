Esonero immediato | a breve sarà ufficiale | succede durante la sosta

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La pausa nazionali ha portato uno scossone nel calcio europeo, tanto da provocare unpraticamente. La pausa nazionali sta volgendo al termine dopo aver stoppato l’avvio di Serie A. Una Serie A che vede per ora il duo milanese formato ovviamente da Milan ed Inter in vetta. Seguono a due punti la Juve, scossa dal caso Pogba, ed un Lecce sorprendente in questo avvio. Inoltre, tornando a parlare di nazionali, l’Italia ha trovato la prima vittoria dell’era Spalletti. Infatti gli Azzurri hanno battuto l’Ucraina a San Siro per 2-1, mostrando qualcosa di decisamente superiore rispetto al pareggio contro la Macedonia. Inoltre la vittoria di Milano vale tantissimo per la nostra Nazionale, che riesce così a togliersi per un momento da una posizione complicatissima. Tuttavia non siamo gli unici ad avere difficoltà in queste qualificazioni ...

Avellino . È stato il giorno dell'di Massimo Rastelli e dell'arrivo di Michele Pazienza . Nelle prossime ore l' Avellino ... Ecco Pazienza per il tentativo di rilancio. Il pugliese è ...Dal triplete con il Bayern all'Sembra ieri che la federazione, dopo la decisione di ... Il nome di Nagelsmann è il più, ma si valuta anche una figura diversa come Matthias Sammer. Non ...Non l'hanno pensata così invece in federazione:e tanti saluti, dopo le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Un repulisti in seno al Manschaft che aveva toccato anche ...La sconfitta contro il Giappone in gara amichevole costa la panchina al commissario tecnico della Germania, Hansi Flick.questa mattina ma che arriva dopo la terza sconfitta di fila dei teutonici in match amichevoli visto che essendo paese ospitante non partecipano alla fase eliminatoria.

La Dfb ha deciso di esonerare Hansi Flick dopo il clamoroso 4-1 interno contro il Giappone. Il presidente Bernd Neuendorf ha spiegato che “dopo gli ultimi deludenti risultati la nazionale ha bisogno ...Il campionato dell’Avellino è iniziato con due sconfitte in due partite: i lupi sono finito ko contro Latina e Juve Stabia. E il club ha deciso di ricorrere immediatamente all’esonero del tecnico Mass ...Dopo la netta sconfitta nell'amichevole contro il Giappone, c'è il comunicato della federazione tedesca: si annuncia l'esonero con effetto immediato di ...