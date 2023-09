Equiseto | proprietà e usi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’è un’erba officinale usata come farmaco da molto tempo, fin dal Medioevo. È conosciuto anche come “Coda Cavallina” per il suo aspetto evocativo, rimasto immutato nel corso dei secoli, ragione per cui è considerata alla stregua di un fossile vivente. I suoi benefici sono davvero molteplici. Scopriamoli insieme.e benefici L’è un erba medicamentosa ricca di principi attivi come sali di potassio, saponine, fitosterlolo, acidi salicidico, aconitico, malico e gallico, alcaloidi, pulustrina, tannini, flavonoidi, vitamina C. Appare chiaro, quindi, che è un prezioso rimineralizzante. Potassio e sali di potassio contribuiscono ad accrescere l’elasticità cutanea e a mantenerci in salute. Agisce come depurativo e diuretico, agendo su reni e fegato e sgonfiando l’organismo in presenza di ...