Emergenza sbarchi | Tajani | «Instabilità drammatica in Africa | l’Ue non basta | intervengano anche Onu e G20»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il governo italiano cerca di trovare il bandolo della matassa di fronte aglirecord cui da settimane devono far fronte i porti del Sud Italia, in primis quello di Lampedusa, l’isola che oggi ha dichiarato lo stato d’di fronte a una situazione fattasi insostenibile: quasi 7mila migranti stipati tra il molo e l’hotspot dopo decine dial giorno. Dopo la denuncia di Matteo Salvini, che ha parlato di «un atto di guerra» dietro a ci sarebbe «una regia», a provare a ragionare con toni meno cruenti di come tamponare l’è l’altro vicepremier, Antonio. «La situazione potrebbe perfino peggiorare. O prendiamo il toro per le corna, o non ne usciamo», dice allarmato al Corriere il ministro degli Esteri. La soluzione numero 1, come detto e ridetto, sta certo in un cambio di ...