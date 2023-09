Effetti nocivi sugli animali | la polizia provinciale abbandona le munizioni in piombo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’abbandono delleinper gli abbattimenti degli, in tutte le circostanze che lo consentono, è una strada che laha intrapreso con decisione in via sperimentale per limitare il più possibile l’utilizzo dele quindi i suoiper gli, per l’ambiente e per la salute umana. Un cambiamento di notevole portata, che da un lato è doveroso dati i gravitossici del, dall’altro viene gestito con estrema cautela per garantire l’efficacia degli interventi. “Nel febbraio 2023 è entrata in vigore l’unica prescrizione normativa sul tema, il Regolamento 2021\57 dell’Unione Europea che vieta l’utilizzo e la detenzione dei pallini di ...