Editoria | l’informazione prende il volo grazie a partnership tra Urban Vision e Adnkronos

(Di mercoledì 13 settembre 2023) () – Sempre più attualità negli aeroporti di Romaalla collaborazione tra, media company leader nella comunicazione out of home e il gruppo, dovedell’agenzia di stampa si integrano con la comunicazione istituzionale e di azienda. La forza delunita alla creatività disi fonde così con l’impegno rivolto all’innovazione e a una comunicazione sempre più iconica e di tendenza tipiche di, generando una sinergia unica tra due importanti realtà nel panorama dei media nazionali, costruita esclusivamente per gli hub 'Leonardo da Vinci' di Fiumicino e 'Giovan Battista Pastine' di Ciampino. In particolare, ogni giorno, a schermi ...

Dalle 16 alle 20economico - finanziaria dell'agenzia su schermi GoTv a Fiumicino e Ciampino Sempre più attualità negli aeroporti di Roma grazie alla collaborazione tra Urban Vision, media company ...... come avvenuto con tutti i grandi salti tecnologici, anche'... anche'utilizzo dell'AI nell'porta con sé rischi e ... riferendosi al mondo dell'. Quando si para di analisi e ...Scrive'autore: 'Perché il male Che cos'è il male Qual è la sua origine Il male, in tutte le sue forme, urta il ritmo normale del vivere. Mette in crisi ogni pensiero. Soprattutto la sofferenza ......e del Merito al tavolo tecnico con la filiera dell'...Ambrosini (Ali) e Ricardo Franco Levi (Aie) - è la consapevolezza che'... sia per una carenteche per le modalità di ...

Editoria, l'informazione prende il volo grazie a partnership tra Urban ... Adnkronos