Ecomafie | Rubano FI | “Grazie per la mia nomina a capogruppo | ecco le priorità”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ringrazio i colleghi di Forza Italia per la miadi Fi in Commissione Bicameralee componente dell’Ufficio di presidenza. Garantirò fino in fondo il mio impegno sui temi che la Commissione affronterà, ovvero lotta a tutte le mafie, difesa dell’ambiente e tutela del territorio nazionale, con una particolare attenzione a quelle regioni d’Italia, come la Campania, in cui la criminalità organizzata ha deturpato, offeso e messo a rischio la salute di migliaia di cittadini. L’obiettivo della Commissione bicameraleè importante e i temi posti urgenti e improcrastinabili, per questo garantirò il massimo impegno”. Cosi in una nota Francesco Maria, deputato di Forza Italia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

