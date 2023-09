(Di mercoledì 13 settembre 2023) "L'imposta straordinaria può rendere più costoso per le banche attrarre nuovo capitale azionario e finanziamento all’ingrosso, in quanto gli investitori nazionali ed esteri potrebbero avere meno interesse a investire in enti creditizi italiani che hanno prospettive più incerte. Inoltre, l’introduzione di una imposta retroattiva ad hoc aumenta indebitamente l’sul quadro fiscale, danneggiando la fiducia degli investitori e influenzando potenzialmente anche il costo del finanziamento per le società non finanziarie. Inoltre, la sua natura retroattiva può alimentare la percezione di un quadro fiscale incerto e dar luogo a un ampio contenzioso,ndo problemi digiuridica". Dopo aver analizzato la proposta italiana, arriva il parereBce che boccia la...

Ecco il documento della Bce contro la tassa sugli extraprofitti: "Investimenti a rischio, crea incertezza" Il Foglio

