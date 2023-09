EA Sports FC 24 LaLiga Ratings | Lista Dei Giocatori Con L’Overall Più Alto

Leggi su fifaultimateteam

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Electronic Arts, tramite i social, ha svelato ladeiconpiùdeche ritroveremo nella popolare modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EAFC 24. In FC 24 i più grandidei principali campionati di calcio maschile e femminile porteranno sul campo virtuale in Ultimate Team le loro valutazioni. Questa è una nuova era per le valutazioni dei, nelle quali ogni giocatore viene celebrato per il suo stile di gioco e le sue prestazioni sul campo reale. Con una rosa di eroi, icone e leggende del calcio – del passato e del presente – che ora conta quasi 20.000, i fan di FC 24 potranno scegliere come mai prima d’ora chi far scendere in campo in Ultimate ...