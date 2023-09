È Stop Making Sense dei Talking Heads l' evento cinematografico-musicale dell’autunno

L'occasione è stata offerta dal restauro 4k Imax diSense , il film - concerto di J onathan Demme riportato a nuova vita da A24 a quarant'anni dalla prima uscita del 1984. L'esclusiva ...L'occasione è stata offerta dal restauro 4k Imax diSense , il film - concerto di J onathan Demme , riportato a nuova vita da A24 a quarant'anni dalla prima uscita del 1984. La nuova ...... Chris Frantz e Jerry Harrison si sono trovati per una seduta di domande e risposte dal vivo per celebrare il 40° anniversario del loro film - concerto diretto da Jonathan Demme 'Sense' ...I Talking Heads insieme dopo 20 anni. L'occasione della reunion è stata per la premiere diSense, il film - concerto diretto da Jonathan Demme. Come annunciato nelle settimane precedenti, la reunion " non musicale ma solo per un incontro/intervista " dei Talking Heads: David ...

Il nuovo restauro del leggendario film-concerto sui Talking Heads di Jonathan Demme è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, e David Byrne ne è stato entusiasta.