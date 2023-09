“E com’è successo?” | Annalisa incinta | impazza lo scoop in rete | la domanda spiazza tutti

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Personaggi TV.Scarrone, nota semplicemente comeè una cantante italiana che sta scalando le classifiche con i suoi singoli. A qualche mese dal suo matrimonio con il vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere, Francesco Muglia, spopola sul web la notizia di una presunta gravidanza. Ma a fare più clamore non è la splendida notizia per la cantante, ma i commenti degli utenti ad un post su Facebook. Leggi anche:, la splendida notizia a pochissimo dal matrimonio:notano il dettaglio Leggi anche: Stefano De Martino beccato con la nuova fiamma: lo scatto è virale Sono giorni che i rumor sostengono chesia. Tutto è partito da un video che ritrae la cantante sul palco dell’RDS Summer Festival con una tuta stretta che ...

UEFA.tiene traccia del loro stato di forma e della loro ... Real Sociedad - Inter, 20/09, Gruppo D L'Interancora a punteggio ...perfetto del Milan in campionatoproseguito con unper 2 ......brusio tra i palchi e osservare le loro emozioni in diretta... Si preannuncia un possibile, dunque, la prima ... I biglietti sono acquistabili sul circuito online https://ticketitalia./ ......- ha dichiarato in un'intervista riportata da grandprix247.- ...un'intervista riportata da grandprix247.- abbiamo visto che... e penso che questo siaalla Haas. Mickveloce: se ...La Pietra ha inoltre rivendicato ildegli accordi di ... Questosolo il primo passo per cercare di coinvolgere le regioni ... webinfo@adnkronos.

Romania-Kosovo, gli ospiti lasciano il campo: gara sospesa. Cosa è successo Tuttosport