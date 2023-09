Dumfries e De Vrij certezze dell’Inter | alla Pinetina per il Derby! ? CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 13 settembre 2023)sembra essere rinato, Denon intende lasciare il suo posto da titolare: sono entrambi delleper l’Inter! Già al lavoroin vista del Derby contro il Milan.? Denzele Stefan Dehanno iniziato la nuova stagionecome meglio non avrebbero potuto. L’esterno segnando e servendo assist, ma mostrandosi anche molto più sicuro delle sue qualità. Il difensore rendendo evidente come ancora possa fare la differenza e giocarsela per la maglia da titolare. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, entrambi sono tornati(nella giornata di ieri) per riprendere con gli allenamenti in vista del Derby contro il Milan. Entrambi sono ...