(Di mercoledì 13 settembre 2023) Dramma della solitudine a Roma. Due uomini, fratellidi 76 anni, sono statiin un appartamento di via Licinio Murena, zona Don Bosco. Una vicina, non vedendoli da giorni e sentendo cattivo odore provenire dalappartamento, ha chiamato le forze dell'ordine. Poi la...

È giallo a Roma dovefratelli, Alberto e Giancarlo Stillo , sono stati trovati morti nel loro appartamento : il pubblico ministero Saverio Francesco Musolino indaga per omicidio colposo . Il decesso risale ...... poi Caterpillar, Radio2 Social Club, Happy Family con Ema Stokholma e idi Guidonia, i ... ossia intorno alle 14 (con conseguente slittamento in avanti della Versione delledi Andrea Delogu ...... ex preside della facoltà di medicina e chirurgia all'università cattolica Agostinodi Roma. hanno ripreso tre degli indagati mentre uscivano dalla struttura, con un borsone etrolley, ...Circoscrizione 3 : realizzazione distrade scolastiche in via Cumiana e via Marsigli, con ... Circoscrizione 5 : pedonalizzazione di via Terraneo, fronte Istituto Comprensivo Statale Padre, ...

Trovati in casa due gemelli morti da giorni: si indaga per omicidio ... Fanpage.it

Due gemelli trovati morti nella loro casa Today.it

Roma, trovati morti due gemelli. Omicidio colposo E’ il troppo forte e acre odore proveniente dall’appartamento di via Licinio Murena, a pochi passi dalla stazione della metropolitana Numidio ...Due gemelli di 80 anni sono stati trovati morti nella loro casa. Al momento si indaga per omicidio colposo. Due gemelli di 80 anni, Alberto e Giancarlo Stillo, sono stati trovati morti nella loro ...Due fratelli gemelli, Alberto e Giancarlo Stillo, sono stati trovati morti nel loro appartamento a Roma: si indaga per omicidio colposo ...