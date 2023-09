Droga | rapine | prostituzione e armi | 24 arresti | sgominata una banda di albanesi | VIDEO

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Spaccio di, estorsioni e favoreggiamento della: 24 persone arrestate questa mattina in diverse province, di cui 16. Sono stati sequestrati anche 42 kg di, tra i quali i 6 trovati su un’auto che viaggiava dalla Svizzera in Italia. Arrestate 24 persone in diverse province I carabinieri del Comando provinciale di ...