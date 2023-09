Dramma Myrta Merlino | “in ospedale da sola” | Doccia gelata improvvisa che l’ha lasciata senza armi

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 13 settembre 2023), si parla di vera e propria tragedia per lei. Si è ritrovata ” inda”. Ormai è partita da diversi giorni la nuova e attesissima stagione di Pomeriggio Cinque. Chiaramente c’era tanta curiosità nel vedere al suo timone la splendida. La nota e apprezzatissima giornalista ha lasciato La 7 dopo tanti di collaborazione per approdare alle Reti Mediaset. E si è detta fin da subito entusiasta di questa sua nuova avventura lavorativa. E all’inizio della prima puntata ha voluto mandare un saluto a colei che ha condotto lo storico rotocalco per la bellezza di 15 anni di seguito. Stiamo ovviamente parlando di Barbara D’Urso che, dal canto suo, soltanto poche ore prima aveva mandato un sentito “in bocca al lupo” alla collega per la sua nuova ...