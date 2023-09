Draghi | ok a von der Leyen per incarico UE sul “futuro della competitività europea” Una poltrona per 2 | con vista sugli USA

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Unaper l’Ue. E per due. Mariotorna in campo (ammesso che il campo l’abbia mai lasciato) e dice sì alla proposta del presidenteCommissione, Ursula von der, che ha chiesto all’ex premier ed ex presidenteBce di approfondire “un tema di assoluto interesse co

Ue, Mario Draghi accetta incarico von der Leyen Adnkronos

"Abbiamo realizzato il 90 per cento delle cose che volevamo fare", ha rinvedicato la presidente della Commissione Europea, che nel suo intervento si è concentrata su 5 aspetti principali. Ecco quali “ ...Un tempo, per chiedergli consigli, a chiamarlo era il Presidente statunitense Barack Obama: 'chiamate Mario...', l'invito, raccontano, rivolto dall'ex inquilino della Casa Bianca ai collaboratori. Sta ..."Vedo - ha affermato von der Leyen - tre grandi sfide economiche per il nostro settore industriale nel prossimo anno: la carenza di manodopera e competenze, ...