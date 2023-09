Dove sono gli stipendi più alti d’Italia? Una classifica

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Secondo unastilata da JobPricing,stati mappati circa 600mila profili retributivi riguardanti lavoratori dipendenti di aziende private. Secondo questo Geography Index loo dei lavoratori dipendenti nel periodo compreso tra il 2014 ed il 2022 è risultato il più alto tra i lavoratori della Lombardia con Milano in testa. In questa regione è possibile guadagnare anche fino a 35.724 euro all’anno. Prime città inrisultate Milano con Monza, Varese e Lodi in coda. Fondo della lista per il territorio lombardo Mantova, Sondrio e Pavia. Sebbene glipiùvengano percepiti a Milano, quest’isola felice vede i costi piùdegli immobili e dei costi di vita in generale. Un esempio, mentre il costo al ...

Inoltre, si evidenzia un aumento significativo dei contributi sociali, che nel 2022stati pari ... con paesi come i Paesi Bassil'incidenza del part time raggiunge il suo valore massimo (......stanca dopo tre mesi senza sapere nulla', ha detto Katherine Alvarez Vasquez, mamma di Kata, incontrando i giornalisti di fronte all'ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze,viveva con ...Le indiscrezionistate rilanciate da più fonti. Eppure, parlare di 'cacciata', questo il punto,... La voce (pazzesca) che gela Mediaset: "va Ilary Blasi", qui si ribalta tuttoe quando è nato, età, biografia di Massimiliano Varrese Massimiliano Varrese è nato a Roma il ... Prende parte al musicaltutti più bravi di me e alla pièce teatrale The Beautiful Thing. ...

La fabbrica dove sono morti 3 operai fu chiusa dopo un incidente nel 2020: Pressioni per riprendere attività Fanpage.it

«Dove sono». Il Cile se lo chiede ancora Il Manifesto

MICHELA MARZANO, STO ANCORA ASPETTANDO CHE QUALCUNO MI CHIEDA SCUSA (RIZZOLI, PP. 288, EURO 19,00) - Quelle zone d'ombra per le quali si fa fatica a trovare le parole, in cui a volte parla prima il ...Flavio Di Giacomo, portavoce Oim, spiega a Fanpage.it cosa sta succedendo a Lampedusa, dove in meno di 48 ore sono sbarcate 7mila persone, quasi ...Al volante della nuova Mercedes GLC Coupé 300 de con motore plug-in hybrid Diesel: quanto consuma finite le batterie Le opinioni dopo la prova su strada ...