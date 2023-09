Dopo una settimana è già l’Italia di Spalletti

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Come ben sappiamo, Roberto Mancini è ormai il passato. L’ex CT ha lasciato la Nazionaleappena due partite del girone di qualificazione ai campionati Europei del 2024: una sconfitta in casa contro l’Inghilterra e una vittoria, non troppo entusiasmante, a Malta, che parevano essere in continuità con il grigio e, ormai troppo lungo, periodo che ha seguito la vittoria agli Europei del 2021. Al di là del tempismo e delle modalità delle dimissioni di Roberto Mancini,era ormai sclerotizzata nelle proposte e nelle idee, e sembrava avere ormai esaurito la carica innovativa che l’aveva portata al trionfo a Wembley. Insomma, un cambio in panchina non sembrava una brutta idea anchela brusca rottura con Mancini. Per la sua sostituzione, la FIGC non ha esitato a puntare sul nome di Luciano, ...