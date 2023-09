Dopo Belen sta con lei De Martino beccato con la nuova fiamma

(Di mercoledì 13 settembre 2023)la fine della relazione con, Stefano Deè stato paparazzato in compagnia di Martina, volto sconosciuto al mondo dello spettacolo

Stefano De Martino dimenticaRodriguez con una ragazza di nome Martina. Il conduttore tv pizzicato per la prima voltala rottura con la moglie insieme a una donna . I fotografi del settimanale "Chi" lo hanno ...Rodriguez e Stefano De Martino si sono separati ormai da qualche tempo e ognuno si è concentrato sulla propria carriera professionale. Tuttavia, a differenza di, che fin da subito è uscita allo scoperto col suo Elio, Stefano sembrava più volenteroso di prendersi un periodo di pausa dal punto di vista sentimentale. Quindi, il conduttore partenopeo ha ...Si chiama Martina e sarebbe molto più di un'amica per Stefano De Martino . E' lei la nuova fidanzataRodriguez Se la showgirl argentina è uscita allo scoperto con Elio Lorenzoni, adesso anche l'ex marito ha deciso di viversi alla luce del sole (o sotto il chiaro di luna) la nuova nuova ...De Martino volta pagina nel '' . La showgirl 38enne ha ufficializzato con Elio Lorenzoni . Il suo ex si fa vedere, sorpreso dagli obiettivi dei fotografi, con una nuova fiamma . E' anche ...

Stefano De Martino, dopo Belen Rodriguez arriva Martina TGCOM

Stefano De Martino non si nasconde più: dopo Belen con Martina al ristorante a Milano leggo.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Dopo l'ennesima fine con Belen Rodriguez, Stefano Di Martino ha vissuto un momento di solitudine. Forse di riflessione. Poi però è arrivata Martina. Una ragazza, per il ...La ragazza paparazzata dal settimanale Chi con Stefano De Martino per le vie di Milano è Martina Trivelli, 26 anni, originaria di Pescara.