Doping Pogba | la Juventus verso il divorzio dopo l’ammissione sull’integratore

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’ultima partita giocata da Paulcon lapotrebbe essere stata quella con l’Empoli. In seguito alla positività al testosterone riscontratail match con l’Udinese i bianconeri potrebbero divorziare dal calciatore. Rescindendo il contratto da 10,26 milioni di euro con bonus firmato appena un anno fa. Attualmente al giocatore è stato già sospeso lo stipendio: percepirà il minimo sindacale, che ammonta comunque a più di 42 mila euro. La risoluzione dell’accordo però potrà arrivare soltanto se arriverà la squalificala conferma della positività. La Gazzetta dello Sport fa i conti in tasca ai bianconeri: finora il centrocampista francese ha giocato soltanto 213 minuti in due stagioni. Ed è costato più di 60 mila euro lordi al minuto. 30 milioni invece è la somma che risparmierebbe la ...

L'eventuale risoluzione non dipenderebbe dalla lunghezza della squalifica per. "Quattro anni o quattro mesi in termini di legge non cambierebbero nulla. Ovviamente al momento si ragiona su ipotesi, però la positività di Pogba ha spiazzato davvero tutti, club e tifosi. Dopo quanto già capitato nei mesi scorsi con Prisma, ci mancava un nuovo. L'intervistato ha parlato anche della questione: " Per me è un dispiacere vedere Pogba in questa situazione. Vedeva la luce in fondo al tunnel In caso di squalifica la Juventus ha il diritto di

Il prodotto è stato consigliato al centrocampista francese da un medico amico, estraneo alla Juventus, ed è stato comprato in America, dove esistono regole differenti legate. Un nuovo scandalo doping investe il calcio italiano, dopo che il centrocampista della Juve Paul Pogba è risultato positivo al testosterone sintetico dopo la prima giornata di campionato.