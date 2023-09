Donnarumma e carica Italia | il post sui social – FOTO

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Gianluigi, portiere del Psg e dell’nonché capitano azzurro, ha pubblicato su Twitter un messaggio dopo la vittoria contro l’Ucraina Gianluigi, portiere del Psg e dell’nonché capitano azzurro, ha pubblicato su Twitter un messaggio dopo la vittoria contro l’Ucraina. Tre punti importanti in casa. Un passo avanti verso il nostro obiettivo! pic.twitter.com/Q2xnbUcaTW— GIANLUIGI(@) September 13, 2023 LE PAROLE – «Tre punti importanti in casa. Un passo avanti verso il nostro obiettivo!».

...a sperare di partecipare a quella competizione alla quale si affaccerebbe da Campione in. ... può avanzare Dovbyk che conclude potente ma centrale dal limite ma ci mette i pugni33' ...CT: Rebrov leggi anche Euro 2024, Spalletti: "Contro l'Ucrainasarà titolare" L'omaggio ... entrerà inil primo settembre 2023. Si tratta della nomina numero 53, compresi ritorni e ...... Napoli (campione d'Italia in), Inter (finalista nella scorsa edizione), Milan e Lazio . Per ... Il Milan, invece, se la dovrà vedere con il PSG dell'ex, con il Borussia Dortmund e con ...Il commissario tecnico, però, come da pronostico, ha preso le parti del suo portiere: "sarà titolare. Il ruolo del portiere paga sempre carissimo tutto, in più a lui non viene perdonato di ...

"Donnarumma titolare". Spalletti carica i suoi in vista di Italia-Ucraina ilGiornale.it

Donnarumma fischiato prima di Italia-Ucraina: il capitano azzurro ... Sport Fanpage

Vittoria importantissima per l'Italia a San Siro contro l'Ucraina in ottica qualificazione ad Euro 2024: decisiva la doppietta di Frattesi ...Zaniolo e Frattesi sono stati due innesti decisivi voluti da Spalletti: hanno fatto la differenza per l'Italia contro l'Ucraina.Gigio Donnarumma nel mirino del pubblico di San Siro al suo ingresso in campo come capitano della Nazionale: fischi per l’ex portiere del Milan ...