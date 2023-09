Donna sottoposta a riti satanici denunciò invano | interrogazione a Nordio

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Già vittima di violenze nella sua famiglia di origine, venne affidata ancora minorenne a una coppia di coniugi che successivamente sono stati rinviati a giudizio dalla Procura di Milano con le accuse di riduzione in schiavitù e stupro aggravato e continuato su quest’ultima. E’ la storia assurda toccata a Miriam, il nome è di fantasia, che sarebbe stata costretta per anni a subire violenze sessuali di gruppo nello studio di registrazione insonorizzato dell’uomo che avrebbe dovuto farle da padre. Quest’ultimo l’ha messa incinta e complice la moglie, l’avrebbe costretta a subire una infibulazione in una sorta di ‘rito satanico’ in presenza di altre persone ad oggi non identificate. L’avvocato Massimo Rossi, che segue la ragazza, oggi 41enne e mamma del bimbo frutto di uno degli stupri, si è opposto in tutti i modi alle lungaggini della giustizia, all’istanza di archiviazione chiesta dalla ...

Si era sottoposta ad un intervento chirurgico per sconfiggere l'obesità. Il suo convivente però non aveva accettato il suo cambiamento fisico. Così, per oltre ...Quartu In stato di ebbrezza alcolica, un pensionato di 78 anni di Quartu, ieri sera 12 settembre, ha investito una donna di 57 anni, anche lei quartese, che attraversava sulle strisce pedonali e che é ...