Donna sequestrata e violentata da quattro persone Lo stupro in un furgone

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnaha denunciato di essere stataa Napoli da. Losi sarebbe consumato all’interno di un camper nei pressi della Stazione centrale. La vittima, secondo quanto riportano alcuni quotidiani, è una cittadina 41enne di origine colombiana che agli agenti avrebbe riferito di aver sentito voci di stranieri, forse arabi, particolare sul quale sono in corso accertamenti. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per fare luce su quanto avvenuto. Si esaminano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La patente di guida gli è stata ritirata e la sua auto, una Mercedes classe A, è stata. Laè stata trasportata da un'ambulanza del 118 in codice rosso al Pronto soccorso dell'...La patente di guida gli è stata ritirata e la sua auto, una Mercedes classe A, è stataLaè stata trasportata da un'ambulanza del 118 in codice rosso al Pronto soccorso dell'...30, rapinata e violentata da quattro uomini. E' quanto denunciato alla polizia da una ... - continua sotto - La, che si trovava a Napoli in cerca di lavoro, secondo quanto da lei ...l'auto che stava guidando e che non risulta essere sua, anche su questo sono in corso accertamenti. L'incidente si è verificato poco prima delle 14, ladi 44 anni era andata a ...

Donna sequestrata e violentata da quattro persone Agenzia ANSA

Napoli, donna denuncia: sequestrata e violentata da quattro persone. Lo stupro in un furgone Corriere

Una donna ha denunciato di essere stata sequestrata e violentata a Napoli da quattro persone. Lo stupro si sarebbe consumato all'interno di un camper nei pressi della Stazione centrale.Un anziano di 78 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per investimento di pedone nella serata di ieri a Quartu.Si è messo al volante ubriaco e ha investito una 57enne che attraversava sulle strisce pedonali in viale Colombo a Quartu Sant'Elena. L'uomo, originario della provincia di Nuoro ma residente a Quartu, ...