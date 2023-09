Ho visto che li' dentro cera unae ho subito cercato di rassicurarla. Per soccorrere lasono subito arrivati due assistenti sociali della polizia. Poi sono tornata alla macchina per ...Il corridore stava accompagnando la mogliein ospedale per alcuni controlli, quando a causa ... Nella carambola lanon ha riportato gravi conseguenze, mentre sarebbero rimaste lievemente ...A bordo con il ciclista c'era anche la moglie Alicia,all'ottavo mese, ma per fortuna illesa. Feriti unae un bimbo, che si trovavano su una Range Rover. "Sono subito andata alla Range ...Ma qual è la verità AnnalisaI rumors e la smentita Il video in questione nel quale ...- @RDS suono originale - LIVE FROM ITALIA L'immagine che ne era emersa era stata quella di una, ...

Donna incinta con cancro al cervello decide di non abortire: «Uccidere il mio bambino non mi avrebbe salvata» ilmessaggero.it

Omicidio Giulia Tramontano, le ricerche nel computer di ... Vanity Fair Italia

Donna incinta con cancro al cervello rifiuta l'aborto. Contro ogni previsione, la bambina è nata sana e la donna sta bene. «Uccidere il mio bambino non mi ...Sono rimasti feriti anche una donna e un bambino a bordo di un Range Rover. Una testimone dell’incidente ha raccontato: “Sono subito andata alla Range Rover nera. Ho visto che lì dentro c’era una ...Reggio Emilia, giudizio immediato per l’uomo di 39 anni. In un’altra occasione avrebbe picchiato e derubato una 32enne ...