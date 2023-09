Don Patriciello | se dicessi di non avere paura sarei un buffone

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Io ci leggo questo. Una manifestazione di forza che a ben vedere potrebbe essere letta come una dimostrazione di debolezza. Se non succede niente la camorra non ha motivi per fare tanto chiasso. Se ...

"Se c'è speranza Certo - aggiunge- io sono un prete, non posso perdere la speranza. Ci sono giorni in cui la speranza si presenta con un volto più luminoso ed è facile andarle ..."Dobbiamo lottare contro certa gente - esorta- perché il bene possa emergere. Qui le persone sono terrorizzate, non scendono di casa. Io l'ho detto e lo ripeto. È inconcepibile che ...Ce l'ha con i delinquenti,. Ma non soltanto con loro. Già, perché lui, in un post pubblicato su Facebook, se l'è presa pure con quelli che hanno criticato l'intervento dello Stato in ...Ci sono altri sacerdoti oggi che rischiano come Puglisi, Maurizioin Campania,Coluccia che hanno cercato di investire ad una marcia per la legalità a Tor Bella Monaca a Roma. Quanto ...

Don Patriciello: 'I topi si sentono stanati e sparano' Repubblica TV

"Che il nostro presidente della Regione dica che a Caivano al Parco Verde lo Stato non c'è è un'affermazione di una gravità inaudita. Un conto è se la dice il parroco o un cittadino, un'altra se la di ...Sto sotto scorta, i miei angeli custodi mi aiutano, poi sarà quello che Dio vorrà». Lo ha detto Don Maurizio Patriciello, parroco anticamorra di Caivano intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel ..."Dobbiamo lottare contro certa gente perché il bene possa emergere. Qui le persone sono terrorizzate, non scendono di casa. Io l'ho detto e lo ripeto. E' inconcepibile che in Italia, in Europa, ci sia ...