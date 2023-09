Don Bosco – Due anziani gemelli trovati morti in casa

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Duedi 78 anni sono statiall’interno della loroin via Licinio Murena, nella zona di Don. Le forze dell’ordine sono intervenute su allarme lanciato da una vicina di, che non vedeva i due da qualche giorno e avvertiva cattivo odore proveniente dall’appartamento. I duegiacevano senza vita, uno su una poltrona e l’altro sdraiato su un divano. I due fratelli sarebberoa distanza di pochi giorni l’uno dall’altro. Nell’appartamento non ci sono segni di scasso che facciano pensare a una rapina finita male. Tutto lascia supporre che i due siano deceduti per cause naturali. Sarà l’autopsia a chiarire le cause dei decessi.