Dobbiamo stare zitti Frattesi | basta una frase su Donnarumma | Spalletti infuriato

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Dopo il deludente pareggio di Skopje, la Nazionale italiana allenata dal neo ct Lucianoha centrato il primo successo di questo inizio di stagione. A San Siro gli azzurri hanno superato l'Ucraina 2 a 1, grazie alla doppietta di uno scatenato Davide. L'ex centrocampista del Sassuolo sale così a tre sigilli in sole sette presenze con l'Italia. La Scala del calcio ha applaudito la sua strepitosa prestazione. Ma ha anche riservato una bordata di fischi a un suo compagno di squadra: l'ex idolo di Casa Milan Gigio. Il nuovo centrocampista dell'Inter ai microfoni di Sky Sport non ha avuto nessuna esitazione nel difendere il numero 1 della Nazionale e rimproverare i tifosi che hanno deciso di prendersela con lui. "Mai visto una roba del genere in Nazionale - spiega- una cosa indegna. ...

