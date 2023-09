Djokovic | le lacrime a Belgrado dopo il trionfo all’US Open – Video

(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Adnkronos) – Novakindavanti a 50mila persone a. Nella capitale della Serbia, la folla si raduna per rendere omaggio alla Nazionale di basket, seconda ai Mondiali 2023. A salutare i giocatori sconfitti in finale dalla Germania, mentre il paese è incollato davanti alla tv, si presenta anche, fresco trionfatore2023. Il fuoriclasse del tennis, vincitore di 24 titoli dello Slam in carriera, viene travolto dall’ovazione della folla e crolla in un pianto incontrollabile. A consolarlo sono i giocatori della Nazionale di basket. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

