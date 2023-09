Dispersione scolastica | Manzi Pd a Notizie com | “Non serve inasprire le pene | agire sul piano sociale”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La scuola italiana affronta un periodo difficile a causa della denatalità e della. Un rapporto di Save the Children registra un calo di iscrizioni e quest’anno cominceranno la prima elementare 71mila studenti in meno. Non rassicurano neanche i dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito, secondo i quali in cinque anni c’è stato un calo dell’11,3% di bambini che frequentano le scuole primarie, e anche le iscrizioni alle scuole secondarie di I grado sono diminuite del 6,3%. Il problema non interessa ancora le scuole secondarie di II grado, che registrano un aumento del 2,7%. “Il dato è preoccupante. La denatalità è un effetto della mancanza di interventi sufficientemente efficaci, anche se non siamo all’anno zero. Non ci sono stati abbastanza aiuti a favore della genitorialità e dei giovani che decidono di formare una ...