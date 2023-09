Dispersa durante l' alluvione a Senigallia | il cadavere trovato un anno dopo in Puglia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) AGI - È stato rinelle acque antistanti le Isole Tremiti ildi Brunella Chiù, la donnanella notte tra il 15 e il 16 settembre dello scorsol'che si è abbattuta nella zona di, causando altre 12 vittime, 50 feriti e danni per circa 2 miliardi di euro. Il gruppo carabinieri forestale-Nipaaf di L'Aquila ha informato il presidente e il segretario generale della Regione Marche del provvedimento emesso ieri dalla procura di L'Aquila, con il quale si comunicava l'avvenuto ritrovamento.il ritrovamento, ilè stato affidato al Ris di Roma per gli accertamenti necessari, compreso quella della comparazione del DNA. Attualmente il corpo è stato sepolto presso il cimitero di ...

AGI - È stato ritrovato nelle acque antistanti le Isole Tremiti il cadavere di Brunella Chiù, la donna dispersa nella notte tra il 15 e il 16 settembre dello scorso anno, durante l'alluvione che si è abbattuta nella zona di Senigallia, causando altre 12 vittime, 50 feriti e danni per circa 2 miliardi di euro.

Dopo il ritrovamento, il cadavere è stato affidato al Ris di Roma per gli accertamenti necessari, compreso quella della comparazione del DNA. Attualmente il corpo è stato sepolto presso il cimitero di ...