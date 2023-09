“Discussione tra De Laurentiis e il tecnico” | c’entra il difensore | retroscena da non credere

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’edizione odierna de Il Mattino svela unriguardante il presidente Aurelio De, sempre più al centro delle dinamiche di mercato, e non, del club partenopeo. Il Napoli è pronto a tornare in campo dopo la sosta dello scorso weekend a causa degli impegni delle varie Nazionali. Occasione che ha visto scendere in campo per la prima volta l’ex azzurro Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia, subentrando al dimissionario Roberto Mancini come nuovo Commissario. Dopo il pareggio deludente contro la Macedonia, la compagine azzurra ha avuto modo di rifarsi nella sfida di ieri sera, allo stadio San Siro di Milano, contro l’Ucraina: 2-1 il risultato in favore dell’Italia, che spazza (o, quantomeno, allontana momentaneamente) così lo spettro degli spareggi. In evidenza, le prestazioni di Giacomo Raspadori, ...